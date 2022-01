Ministérios discutem vale transporte para idosos e baixa renda para evitar reajuste nas tarifas

As empresas de ônibus veem o subsídio federal como forma de evitar o reajuste nas tarifas e o governo tem o interesse de evitar mais pressão

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Integrantes do grupo de trabalho criado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para debater saídas para o rombo das empresas de transporte público causado pela pandemia vão se reunir com o Ministério da Economia e outras pastas para apresentar uma proposta de vale transporte para idosos e pessoas de baixa renda.

As empresas de ônibus veem o subsídio federal como forma de evitar o reajuste nas tarifas e o governo tem o interesse de evitar mais pressão inflacionária.

O encontro na pasta chefiada por Paulo Guedes, segundo a associação das empresas, será em 14 de janeiro. Um dia antes, o grupo se reúne com representantes de Caixa Econômica, Controladoria-Geral da União e Ministério da Cidadania.

A pasta do Desenvolvimento Regional afirmou em nota que as reuniões servirão para “avaliar as possibilidades de viabilização das propostas, que dependem da alocação de recursos no orçamento”.

Os estudos sobre o vale transporte são realizados pela pasta desde 9 de dezembro. O grupo de trabalho, segundo o MDR, tem como objetivo “avaliar e propor formas de operacionalização das propostas”. O impasse sobre reajuste tem pressionado prefeitos para 2022, ano eleitoral.

As empresas calculam em R$ 22 bilhões as perdas pela baixa demanda e aumento dos combustíveis e pedem a ajuda federal e municipal.