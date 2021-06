Essa é a segunda redução em duas semanas na previsão de doses para este mês feita pela pasta. As estimativas são calculadas a partir de dados

Natália Cancian

Brasília, DF

Novo cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (2) reduz de 43,8 milhões para 39,9 milhões o total de doses de vacinas contra Covid previstas para junho. Com isso, serão 3,9 milhões de doses a menos para o mês. Essa é a segunda redução em duas semanas na previsão de doses para este mês feita pela pasta. As estimativas são calculadas a partir de dados de fornecedores.

Inicialmente, a expectativa era de distribuir 52,2 milhões de doses de vacinas em junho. Na última semana, no entanto, o total foi revisto para 43,8 milhões e, agora, para 39,9 milhões. Os ajustes no cronograma envolvem as estimativas de entregas da Fiocruz –cuja previsão passa de 20,9 milhões para 18 milhões–e do Butantan –que passa de 6 milhões para 5 milhões. A primeira é responsável pelas doses da vacina AstraZeneca/Oxford, e o segundo, pela Coronavac.

Ao citar os dois imunizantes, o ministério ressalta no cronograma que os quantitativos “estão pendentes de confirmação pelos laboratórios considerando o recebimento de IFA [insumo usado na produção das doses]”.

Diz ainda que os valores representam uma projeção “com base nos contratos e tratativas feitas entre os laboratórios e o Ministério da Saúde”.

As informações são da FolhaPress