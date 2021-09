Ministério da Saúde anuncia atualização do aplicativo Conecte SUS

No app, o cidadão tem acesso a uma série de informações sobre o seu próprio histórico de saúde e uma série de serviços oferecidos no SUS

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (1º), a atualização do Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Agora, o documento inclui o nome da mãe e passa a conter, além do nome da vacina, também o fabricante e o detentor da licença do imunizante.

As informações sobre o estabelecimento de saúde em que a vacina foi administrada, passaram a ser apresentadas com o detalhamento de município e estado. O certificado traz, ainda, as datas em que a primeira e a segunda dose foram aplicadas e o lote das vacinas.

O documento também informa o dia em que foi emitido o certificado. Além disso, há um código QR que permite a verificação da originalidade do certificado.

De acordo com o anúncio, o aplicativo agora traz a política de privacidade, com o objetivo de atender aspectos alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e para garantir mais transparência e segurança de informações, além do serviço de geolocalização e amplo material informativo sobre doenças raras.

Conecte SUS

O aplicativo pode ser acessado pelo computador, por meio da página oficial https://conectesus-paciente.saude.gov.br/menu/home ou pelos sistemas operacionais Android ou iOS.

Para baixar o aplicativo é fácil: é só acessar a loja de apps pelo seu smartphone, procurar pelo Conecte SUS e instalar. Se você já tiver um login, é só efetuar o acesso por meio do acesso único do Governo Federal (gov.br), informando o CPF e senha. Caso seja o primeiro acesso, é preciso preencher um cadastro.

