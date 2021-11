Ministério da Defesa lança novo núcleo esportivo e dá título de madrinha a Michelle Bolsonaro

O Profesp é um projeto das Forças Armadas que oferece atividades esportivas e educacionais para crianças e adolescentes em vulnerabilidade

Camila Mattoso

O Profesp (Programa Forças no Esporte), do Ministério da Defesa, lançará nesta quinta-feira (25), às 10h, um novo núcleo, localizado na Escola Superior de Defesa, em Brasília. Trata-se do primeiro núcleo do Profesp com atividades quatro vezes por semana.

Criado em 2003, o Profesp é um projeto das Forças Armadas que oferece atividades esportivas, educacionais e lúdicas e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, utilizando a infraestrutura das organizações militares.

Ao final da cerimônia desta quinta (10), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, receberá o título de madrinha do Profesp.

Segundo dados da pasta, 160 crianças e adolescentes farão parte do novo núcleo, com aulas de educação no trânsito, caratê, natação, vôlei, futsal, além de oficina de cidadania, reforço escolar e atividades lúdicas. Atualmente, mais de 29.800 jovens são contemplados pelo projeto, em 203 organizações militares e 322 núcleos.