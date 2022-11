Michelle nega que Bolsonaro tenha sido atendido no hospital

A primeira-dama se pronunciou por meio dos stories, ferramenta do Instagram, afirmando ser mentira uma postagem sobre o presidente

Após circular as notícias de que Bolsonaro teria dado entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) na noite de quinta-feira (17) após sentir fortes dores na região abdominal, Michelle Bolsonaro, sua esposa, e apoiadores do presidente negaram a informação.

O médico-cirurgião do presidente, Antônio Macedo, também negou a informação e afirmou que não tem conhecimento de nenhuma queixa por parte de Bolsonaro. O político foi atingido por uma facada em setembro de 2018, enquanto fazia campanha em Juiz de Fora-MG, e desde então, passou por quatro cirurgias.

Outro a se pronunciar foi o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, que disse, por meio de vídeo, que teria acabado de sair de uma agenda com Bolsonaro e que ele estava bem. “O presidente trabalha 18 horas por dia e eu sou testemunha disso”, afirmou. Gilson foi nomeado hoje ao cargo de diretor-presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

A informação de que ele teria ido ao hospital foi dada pelo Estadão, que disse também que uma nova cirurgia estava sendo avaliada. “O diagnóstico atual é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia”, diz o trecho.