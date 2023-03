Michelle não vai receber Bolsonaro no aeroporto nesta quinta

A ex-primeira Michelle Bolsonaro optou por não ir recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no aeroporto

Juliana Braga

Brasília, DF

A ex-primeira Michelle Bolsonaro optou por não ir recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no aeroporto de Brasília em seu retorno ao Brasil.



Ela e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, irão aguardá-lo na sede do partido porque a área do desembarque é restrita e haverá um forte esquema de segurança.



Michelle encomendou um café da manhã “bem brasileiro” para o marido matar a saudade da comida do país, de acordo com interlocutores.



Também estarão o aguardando outros aliados da legenda.



O desembarque de Bolsonaro está previsto para às 7h20 desta quinta-feira (30). O ex-presidente foi para os Estados Unidos em dezembro de 2022 para não ter de passar a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).