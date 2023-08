Michelle é blindada e ignora escândalo das joias em evento do PL em SP

O ex-presidente desejou boa sorte às mulheres do partido em ligação que Michelle compartilhou com os presentes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ficou calada sobre o caso das joias durante encontro do PL Mulher que ocorreu em São Paulo nesta sexta-feira (18). Antes convidada, a imprensa acabou proibida de acompanhar o ato político, em uma blindagem à ex-primeira-dama.

Segundo participantes do evento, ela e Jair Bolsonaro não comentaram o caso. O ex-presidente desejou boa sorte às mulheres do partido em ligação que Michelle compartilhou com os presentes.

Segundo a organização, foram convidadas cerca de 100 mulheres de diferentes partes do Brasil, entre primeiras-damas, deputadas estaduais e pré-candidatas na campanha das próximas eleições.

O objetivo do encontro desta sexta-feira foi falar sobre as eleições de 2024. Segundo texto de divulgação, o PL tem como objetivo pavimentar o caminho para 2026 e espera que a filiação de mulheres no partido para disputar as eleições do próximo ano possam fortalecer o caminho rumo à Presidência.

Na manhã desta sexta, ante do encontro, Michelle comentou nas redes sociais a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que permitiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dela e do ex-presidente.

“Pra quê quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme! Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão! Estou em paz!”, escreveu.

Nas redes sociais, publicações de Michelle sobre o PL Mulheres, do qual é presidente, recebem comentários em que pessoas questionam onde estão as joias.

Integrantes do partido afirmam que Michelle tem sido preservada do contato com público e a imprensa para evitar o desgaste recente que a investigação sobre as joias.