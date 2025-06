Michelle Bolsonaro lidera a disputa pelo Senado no DF, aponta pesquisa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelo Senado no Distrito Federal (DF) em 2026, com 42,8% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 9, pelo instituto Paraná Pesquisas. Em seguida, o atual governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), aparece com 36,5%.

Ainda neste cenário, a senadora Leila Barros (PDT-DF) aparece com 29,7% das intenções de voto, seguida pelas deputadas federais Erika Kokay (PT-DF), com 24%, e Bia Kicis (PL-DF), com 18,3%. A vice-presidente do PT no DF, Rosilene Corrêa, tem 6,5%. Votos em branco ou nulo somam 7,6%, enquanto 4,3% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Em um segundo cenário, sem Michelle Bolsonaro, Ibaneis Rocha e o deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) aparecem tecnicamente empatados, com 35,3% e 36% das intenções de voto, respectivamente. A diferença entre eles está dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,6 pontos porcentuais.

Na sequência, estão Leila Barros (26,7%), Erika Kokay (21,7%), Bia Kicis (17,1%), o senador Izalci Lucas (PL-DF), com 16%, e Rosilene Corrêa, com 5,3%. Votos em branco ou nulo somam 7,5%, enquanto 4,6% não souberam ou não opinaram.

Governo do Distrito Federal

A pesquisa também simulou os cenários para eleições para governador distrital. A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), lidera, com 31,1% da intenções de voto. Na sequência, estão o deputado Fred Linhares, com 21,5%, o ex-governador José Roberto Arruda (PL), que aparece com 15,3%, e Leandro Grass (PV), presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com 8,4%.

Em um segundo cenário, Celina aparece com 34,4%, à frente de Fred Linhares, que registra 26%. Leandro Grass tem 8,9% e Izalci Lucas, 7,2%. A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) aparece com 5,3% e Ricardo Cappelli (PSB), presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com 5,1%. Os que não souberam ou não opinaram somam 4,4%, enquanto votos em branco ou nulo totalizam 8,7%.

Em um terceiro cenário, Celina Leão tem 42,8% das intenções de voto. Izalci Lucas tem 9,9%, Leandro Grass, 9,8%, seguido pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa (União), com 6,7%; Paula Belmonte, com 6,3%; e Ricardo Cappelli, com 5,5%. Os que não opinaram somam 6%, e votos em branco ou nulos chegam a 12,9%.

Avaliação

Os entrevistados também avaliaram a gestão do governador Ibaneis Rocha no Distrito Federal. Para 40,7%, a administração é “ótima” ou “boa”. Já 28,4% consideram o governo “ruim” ou “péssimo”, enquanto 29,6% o classificam como “regular”.

Estadão Conteúdo