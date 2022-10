Michelle Bolsonaro dá início à peregrinação em campanha pela reeleição do marido

Michelle inflamou apoiadores durante discurso de repúdio ao PT

A primeira-dama Michelle Bolsonaro começou, neste sábado (8), a peregrinação que fará pelo país em campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL). A primeira cidade foi Goiânia.

Na capital do Goiás, Michelle inflamou apoiadores durante discurso ao cutucar o PT, adversário de Bolsonaro no segundo turno das eleições. “Basta de corrupção, basta de mentira, basta de ficar mandando recadinho de que vai fazer. Se quisesse fazer, tinha feito no tempo que ficou”, afirmou a primeira-dama.

Michelle tem o apoio de Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro que foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Na tarde de hoje, elas estavam acompanhadas da vice-governadora eleita pelo DF, Celina Leão, além de políticos locais.