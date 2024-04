Michelle Bolsonaro adia eventos do PL Mulher em Sergipe após diagnóstico de gripe

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) adiou eventos do PL Mulher, em Aracaju, capital do Sergipe, que estavam marcados para esta semana, por recomendação médica. A mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou foto no hospital nesta quarta-feira, 24, após ser internada por contrair o vírus Influenza A, causador da gripe.

Em seu perfil do Instagram, Michelle compartilhou uma foto da filha mais velha, Letícia Firmo, com a legenda: “Minha acompanhante”. Já nesta quinta-feira, 25, em casa, a ex-primeira-dama registrou um momento de repouso ao lado dos animais de estimação.

Por meio de nota, o PL Mulher nacional informou que, na noite de quarta-feira, Michelle “necessitou de cuidados médicos pois estava sentindo um mal-estar e muitas dores”. Após exames e constatação do quadro de gripe, o médico recomendou isolamento e repouso de sete dias.

Por isso, os eventos na capital sergipana que ocorreriam nesta sexta-feira, 26, e neste sábado, 27, foram adiados para os dias 10 e 11 de maio. Ainda de acordo com a assessoria, a presidente nacional do braço feminino do PL lamentou não poder encontrar as mulheres do município e agradeceu “a preocupação e as mensagens de incentivo”.

Estadão conteúdo