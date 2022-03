Membro do ‘gabinete do ódio’ de Bolsonaro deve disputar suplência de senador na Paraíba

A informação foi antecipada pelo site bolsonarista Brasil Sem Medo

Um dos integrantes do chamado “gabinete do ódio” do Palácio do Planalto, Tércio Arnaud deve disputar a eleição para suplente de senador pela Paraíba. Ele pretende, assim, pedir demissão de seu cargo na assessoria da Presidência. A informação foi antecipada pelo site bolsonarista Brasil Sem Medo.

Paraibano, Arnaud tem convite de Bruno Roberto (PL), que é filho do deputado federal Wellington Roberto (PL-PB), para compor sua chapa ao Senado.

Mesmo fora do cargo, Arnaud deve seguir ajudando informalmente na estratégia digital do presidente Jair Bolsonaro (PL), sob o comando de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro.

Fábio Zanini