Médico de Bolsonaro diz que resolverá sobre cirurgia amanhã após exame clínico criterioso

O médico-cirurgião que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (PL), Antônio Luiz Macedo, afirmou ao Estadão/Broadcast Político que decidirá se o tratamento incluirá uma nova cirurgia nesta terça, 4, após realizar um exame clínico criterioso em Bolsonaro. O mandatário está internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, desde a madrugada desta segunda, 3, com novo quadro de obstrução intestinal. Macedo, que estava em férias no exterior, deve chegar ao local por volta das 2h de terça.

“A decisão se (Bolsonaro) vai ser operado ou não depende de um exame clínico criterioso por parte do cirurgião. Não é uma tomografia que vai dizer se vai ser operado, hemograma, PCR, nada disso. É o exame clínico adequado por parte do cirurgião”, afirmou o médico, por meio de um áudio enviado à reportagem pelo WhatsApp. De acordo com o profissional, outros médicos do Vila Nova Star já examinaram o presidente e avaliaram que talvez a cirurgia não seja necessária. “Mas, eu chegando, vou direto ao hospital, vou examinar direitinho e ver se há necessidade de operação ou não”, acrescentou.

Macedo deve chegar à capital paulista por volta das 2h desta terça. Ele também teve as férias interrompidas – estava em viagem nas Bahamas – e não aceitou voltar em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). “Jamais iria gastar dinheiro do governo brasileiro utilizando avião da FAB. O avião não é da FAB”, afirmou.

A aeronave que buscará Macedo e a esposa nas Bahamas, de acordo com ele, está agora na França e é propriedade da Rede D’Or, dona do Hospital Vila Nova Star. “Não temos como chegar em São Paulo em avião comercial rápido. Então, o avião vai nos pegar agora à noite”, explicou.

Macedo acompanha o presidente desde setembro de 2018, quando Bolsonaro sofreu uma facada na região do abdômen durante a campanha eleitoral. Pela manhã, Bolsonaro havia afirmado no Twitter que faria exames para definir se precisará de uma nova cirurgia para tratar o quadro de suboclusão intestinal. O hospital informou na manhã desta segunda-feira que o mandatário está estável, em tratamento e sem previsão de alta.

Bolsonaro estava de férias em São Francisco do Sul (SC) desde a última segunda-feira, 27, e voltaria hoje a Brasília. Nesta madrugada, deixou o litoral catarinense de helicóptero em direção a Joinville. De lá embarcou para São Paulo com a comitiva presidencial.

Bolsonaro deu entrada na mesma unidade pela última vez em julho de 2021, quando também sentiu dores abdominais e ficou quatro dias internado para tratamento do mesmo problema. Na ocasião, não precisou ser operado. O presidente já realizou seis cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais.

