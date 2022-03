MDB quer adiar definição de candidatura de centro por causa de inserções com Tebet

Mesmo aí há divergências, como considerar ou não também os índices de rejeição, e não apenas os de intenção de votos

A ideia de aglutinar os nomes da “terceira via” numa única candidatura presidencial de centro esbarra em uma série de questões práticas, sobretudo as definições do critério e do prazo.

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, defende a realização de uma espécie de colégio eleitoral em 1º de junho reunindo candidatos da sua própria legenda, do PSDB e do MDB, para escolher um nome unificado.

Outros partidos, no entanto, preferem o desempenho em pesquisas como parâmetro. Mesmo aí há divergências, como considerar ou não também os índices de rejeição, e não apenas os de intenção de votos.

Também não há consenso sobre a data proposta para a definição. O MDB, por exemplo, prefere que seja mais para o final de junho, já que tem 20 inserções partidárias de TV programadas para aquele mês.

Em todas elas, o protagonismo será de sua pré-candidata, a senadora Simone Tebet (MS). O partido espera que, assim, ela terá mais força na hora em que for preciso afunilar a decisão entre os nomes dela, de João Doria (PSDB) e do próprio Bivar, que também se apresentam como pré-candidatos.

A participação no acerto de Sergio Moro (Podemos) hoje é tida como mais distante, pelas arestas criadas pela Lava Jato junto a políticos que foram alvos da operação.