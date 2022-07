MDB não deve ter candidato a deputado federal em dois estados

No Espírito Santo, disputas internas levaram à dificuldade. Já no Piauí, o diretório local traçou uma estratégia com o PSD

Juliana Braga

O MDB, que confirmou nesta semana a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MS) como forma de se reposicionar politicamente, não deve ter candidatos a deputado federal em duas unidades da federação.

No Espírito Santo, disputas internas levaram à dificuldade de montar uma nominata competitiva. Lá, a senadora Rose de Freitas (MDB) disputará a reeleição na chapa do governador Renato Casagrande (PSB).

Já no Piauí, para unir forças, o diretório local traçou uma estratégia com o PSD. O MDB filiou todos os candidatos a deputado estadual, enquanto o partido de Gilberto Kassab concentrou as candidaturas a federal, em uma espécie de federação improvisada.

As legendas este ano têm priorizado a formação de grandes bancadas na Câmara porque é a primeira vez em que as coligações estão proibidas pela cláusula de barreira. Além de determinar a sobrevivência dos partidos, os federais também influenciam a distribuição de recursos do fundo eleitoral e do partidário.