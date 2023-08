Material didático da gestão Tarcísio diz que Lei Áurea foi assinada por dom Pedro 2º

Produzido pela Secretaria de Educação, o material passou a ser distribuído em abril deste ano, para mais de 3 milhões de alunos

São Paulo, SP (Folhapress)

O material digital produzido pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e distribuído nas escolas estaduais de São Paulo diz que a Lei Áurea, de 1988, foi assinada por dom Pedro 2º e que a capital paulista possui praias.

Produzido por uma equipe da Secretaria de Educação, comandada por Renato Feder, o material passou a ser distribuído às escolas em abril deste ano, para mais de 3 milhões de alunos. Os erros conceituais encontrados no material foram revelados pelo UOL nesta quinta-feira (31).

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, Feder havia anunciado que não iria mais receber os livros didáticos da União para que os professores tivessem apenas o material didático de sua pasta como opção. Diante de forte repercussão negativa, porém, o governo recou.

A Folha de S.Paulo questionou a secretaria sobre os erros no material, mas não obteve resposta. Ao UOL, a pasta reconheceu os erros e afirmou que vai corrigir as aulas.

A informação incorreta sobre a abolição da escravidão está no material de história para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Também está no conteúdo de história a afirmação de que a cidade de São Paulo tem praias.

Especialistas de diversas áreas constataram uma série de erros gramaticais, conceituais e metodológicos em todo o material produzido pela secretaria de Renato Feder. Segundo análise feita por pesquisadores da Repu (Rede Escola Pública e Universidade), caso o material fosse submetido ao processo de avaliação de qualidade usado pelo MEC na escolha dos livros didáticos, eles seriam reprovados. Os pesquisadores encontraram erros em todas as disciplinas e em todas as etapas de ensino.