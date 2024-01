Marta Suplicy aceita ser vice de Boulos

O encontro aconteceu no Palácio do Planalto. Marta foi a prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004, e deixou o PT em 2015

Após muitas conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (que já foi do PT, mas hoje está sem partido), aceitou ser a candidata a vice-prefeita de São Paulo na chama de Guilherme Boulos (PSOL).

O encontro entre os políticos aconteceu no Palácio do Planalto. Marta foi a prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004, e deixou o PT em 2015, após 33 anos de filiação. Além de prefeita, ela foi também deputada, senadora e ministra da Cultura e do Turismo.

O retorno de Suplicy ao PT está sendo discutido desde o ano passado. Porém, para isso, ela terá que deixar o cargo que ocupa atualmente na prefeitura de São Paulo, onde é secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição contra Boulos em outubro.

Em 2020, Marta Suplicy fez campanha ao lado de Bruno Covas (PSDB) e seu vice, Ricardo Nunes. A chapa Covas-Nunes foi eleita com 59,38% dos votos válidos, derrotando justamente Guilherme Boulos, que obteve 40,62% na chapa com Luiza Erundina (Psol). Nunes assumiu a prefeitura em 2021, após morte de Covas, vítima de câncer.