Mário Frias vira piada após erro crasso de português

Horas depois, secretário especial de Cultura percebeu o erro e refez o comentário. No entanto, já era tarde para evitar as críticas

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, cometeu um erro crasso de português em um comentário feito nesta segunda-feira (22). Frias escreveu “assesso” quando a intenção era dizer “acesso”.

O erro ocorreu em uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), onde Eduardo elogiava o trabalho de Frias. O secretário, então, respondeu: “Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. A luta é diária sem direito a descanso. Vamos trabalhar incansavelmente para que todos os brasileiros tenham assesso a cultura”.

Foto: Reprodução/Instagram

Embora este não seja grave, o “a” que antecede a palavra também foi escrito de maneira incorreta, pois requer crase. Horas depois, Frias apagou o comentário original e comentou novamente com “acesso”.

No entanto, já era tarde, e o erro já havia viralizado. Veja algumas das postagens que debocham do deslize do secretário especial de Cultura:

Eu tô tendo um "assesso" de riso ????????????

A cultura muito "bem" representada pic.twitter.com/RGShvSKEzd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 23, 2021

Isso é mesmo muito importante. Assim, eles param de escrever “assesso” e passam a escrever “acesso” pic.twitter.com/LFpgtJZneX — Artur Xexéo (@axexeo) March 23, 2021

A começar por você, @mariofriasoficial analfabeto. Arruma um assessor. https://t.co/CvEDT0WPqi — José de Abreu ???????? DM DESATIVADA (@zehdeabreu) March 23, 2021

Bom dia pra vc que teve a sorte de ter tido uma boa educação, pra essa geração que tá começando, meus sentimentos por ter ASSESSO a cultura de Mario Frias ????‍♀️ pic.twitter.com/J7Bt6oJol4 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 23, 2021

"Assesso a cultura "

Minha cara ta desmanchando aqui https://t.co/Ankfv2YZ2x — descubra se puder (@LyhDias86) March 23, 2021