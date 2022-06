Mario Frias recebeu empresa que divulga teoria falsa na Secretaria de Cultura

A teoria, que já é apotanda por especialistas como falsa, viralizou no Twitter e no TikTok nos últimos dias, impulsionada por perfis de fofoca de grande alcance

O agora candidato a deputado federal Mario Frias publicou nas redes sociais nesta terça-feira (14) que recebeu em seu gabinete quando ainda era secretário especial da Cultura o dono da empresa que tem divulgado uma teoria falsa de uma cidade no Norte do país denominada de “Ratanabá”.

O ex-malhação afirmou que recebeu Urandir Fernandes de Oliveira, dono da Dakila Pesquisas, ainda em 2020, quando o empresário teria contado sobre a descoberta dessa “capital do mundo há 450 milhões de anos” na Amazônia, segundo divulgado pela empresa.

A teoria, que já é apotanda por especialistas como falsa, viralizou no Twitter e no TikTok nos últimos dias, impulsionada por perfis de fofoca de grande alcance.

Frias afirmou ainda que tinha a intenção de ir pessoalmente visitar os locais em que a empresa diz ter encontrado evidências da tal cidade quando ainda estava no cargo público, mas que foi impossibilitado de ir ao sofrer princípio de infarto.

Urandir Fernandes de Oliveira, aliás, clamou ser o principal interlocutor do ET Bilu, suposto alienígena que teria aparecido num terreno em disputa judicial.

Nascido no interior de São Paulo, ele afirmava conversar com Bilu desde os 13 anos de idade, mas só relevou a existência dele em 2009. Este foi o ano em que parte da fazenda de Oliveira foi desapropriada por decreto presidencial para se tornar uma área quilombola.

Sua empresa também difundiu documentos para refutar a ideia de que a Terra é plana e discursos contra a vacina.