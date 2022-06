Mario Frias posta foto de ‘O Poderoso Chefão’ e diz que família mafiosa o representa

O personagem interpretado por Robert De Niro e retratado na foto é Don Corleone, talvez o mafioso mais conhecido da história do cinema

São Paulo, SP

O ex-secretário da Cultura do governo federal Mario Frias, que está em campanha para uma eleição à Câmara dos Deputados, postou neste sábado uma foto do filme “O Poderoso Chefão 2” na sua página no Twitter, ao lado de uma citação de Goethe, e escreveu que a frase e a imagem o definem.

O personagem interpretado por Robert De Niro e retratado na foto é Don Corleone, talvez o mafioso mais conhecido da história do cinema.

A sequência dirigida por Francis Ford Coppola mostra as origens do ícone vivido por Marlon Brando no primeiro filme, retratando desde sua passagem pela Itália e o nascimento de seus filhos até o processo de se firmar como criminoso de renome nos Estados Unidos.

“Não importa o que eu esteja vivendo, o quão difícil foi o meu dia ou minha semana, eu sei que minha paz me espera em casa”, diz o ex-secretário do governo Bolsonaro sobre o assassino ítalo-americano.

O post se completa com uma citação atribuída ao escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, autor de “Os Sofrimentos do Jovem Werther”, célebre narrativa sobre um suicida. “É o homem mais feliz, seja ele rei ou camponês, aquele que encontra paz em seu lar.”

A candidatura de Frias a deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, tem sido marcada por ataques a artistas famosos como Daniela Mercury e, mais recentemente, pela teoria falsa sobre a existência de uma cidade mítica na Amazônia chamada Ratanabá, veiculada pelo mesmo empresário que se dizia interlocutor do ET Bilu.