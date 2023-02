Marinho diz trabalhar com Mercadante para readequar TLP

De acordo com o ministro, a TLP hoje está praticamente igual à Selic e não promove atração para processo de investimento seguro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 13, que está trabalhando, junto com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, sobre como readequar a Taxa de Longo Prazo (TLP) para que se torne atrativo para investimentos no País. “É uma coisa que nós queremos, estamos estudando como readequar para que a TLP de fato se torne de novo atrativo para investimento, que as empresas olhem como uma possibilidade, que hoje eles estão espantando os investimentos para geração de emprego para valer”, disse durante reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A pauta gera interesse do segmento industrial.

Mercadante defendeu na semana passada, ao tomar posse no BNDES, mudanças na taxa. Ele negou, no entanto, a possibilidade de retomar a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que se mantinha sempre abaixo da Selic com subsídios do Tesouro.

