Manifestantes pró-governo já circulam nas ruas do Distrito Federal

Brasília recebeu nesta véspera de feriado de 7 de setembro, nesta terça-feira (7), apoiadores de Jair Bolsonaro. Enquanto ambulantes vendiam produtos de cores verde e amarela estampados com o rosto do presidente, no Eixo Monumental e Esplanada dos Ministérios, carros e motos decorados com bandeiras do Brasil circularam pela região.

As manifestações se concentram pelo voto impresso e até mesmo intervenção militar com Bolsonaro no poder.

Nesta segunda-feira (6), os principais pontos de concentração foram na Praça do Leão, localizada no Recanto das Emas, e no Centro de Tradições Gaúchas Jayme Caetano Braun (CTG), no Setor de Clubes Sul.

Ao cair da noite, motocicletas, caminhões, carros e até trailers seguiram para a Esplanada. Apesar do movimento, o governador Ibaneis Rocha proibiu a montagem de barracas na região central de Brasília.

Evangélicos e pessoas que se entendem como conservadoras são a maioria entre os manifestantes pró-governo. Algumas pessoas faziam orações. Outras, ficaram em frente ao Palácio do Planalto para chamar a atenção de Bolsonaro.