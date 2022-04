Manifestantes anti-Moro protestam durante evento com ex-juiz Porto Alegre

No ato, os críticos do ex-ministro da Justiça entoaram o grito “juiz ladrão, porrada é solução”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Manifestantes ligados a partidos e movimentos sociais de esquerda fizeram protesto nesta terça-feira (12) contra o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-SP), que participou de debate do evento liberal Fórum da Liberdade na PUC-RS, em Porto Alegre.

No ato, os críticos do ex-ministro da Justiça entoaram o grito “juiz ladrão, porrada é solução”. Em resposta, apoiadores de Moro responderam com canto contra o presidenciável petista: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.

Não foram registrados incidentes mais agressivos para além do duelo de gritos.

Moro participou de debate chamado “Quais os caminhos políticos para o Brasil?” com o pré-candidato à Presidência do Novo, Felipe D’Ávila.

A proposta da mesa era a de reunir presidenciáveis. Segundo o site do evento, Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), João Doria (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também foram convidados.

O partido de Moro, União Brasil, tem dito que ele não terá candidatura presidencial, mas o ex-juiz afirma que não abandonou esse projeto.