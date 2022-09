Eleições: Mais de 9,8 milhões de eleitores poderão ter digitais conferidas

A intenção é acelerar o processo de cadastramento biométrico. A ação possibilitará a importação de informações cedidas

No momento de votação das eleições deste ano, mais de 9,8 milhões de eleitores e eleitoras poderão ter as digitais conferidas. A checagem é parte do Projeto de Importação de Biometria de Órgãos Externos (Bioex), criado em 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo da Justiça Eleitoral é facilitar a vida das brasileiras e dos brasileiros, evitando a burocracia e dando mais comodidade ao eleitorado.

A intenção é acelerar o processo de cadastramento biométrico. A ação possibilitará a importação de informações cedidas por órgãos conveniados, dispensando um novo processo de cadastramento na Justiça Eleitoral (JE), se os dados forem validados nas eleições.