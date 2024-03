Lula tem aprovação parecida com a de Bolsonaro; veja comparação entre presidentes, segundo Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira (21) mostra aprovação de Lula (PT) tecnicamente empatada com sua rejeição. Para 35% dos eleitores, o petista faz uma administração ótima ou boa, enquanto 33% consideram a gestão ruim ou péssima.

Outros 30% veem o governo como regular, e 2% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em relação à pesquisa anterior, o mandatário encontra oscilações negativas -o petista tinha em dezembro 38% de avaliação ótima ou boa e 30% de ruim ou péssima.

Com isso, Lula empatou em aprovação, levando em conta o mesmo período de mandato, com Jair Bolsonaro (PL), seu antecessor e rival político. À época, em abril de 2020, o ex-presidente marcava 33% de aprovação, e 38% de reprovação -26% consideravam o governo regular.

A presidente com maior aprovação desde a redemocratização após pouco mais de um ano no mandato foi Dilma Rousseff (PT), com 64% de avaliação ótima ou boa, 29% de regular e apenas 5% de ruim ou péssima, em 2012.

Já no segundo mandato, os números se inverteram e a aprovação da mandatária foi a 10% de ótimo ou bom, 21% de regular e 69% de ruim ou péssimo. Meses depois, ela foi afastada pelo Congresso e deixou o Palácio do Planalto.

Se Dilma teve a maior marca, seu sucessor, Michel Temer (MDB), amargou em 2017 a pior aprovação -apenas 5% consideravam a gestão do emedebista ótima ou boa, 73% avaliavam o governo como ruim ou péssimo e 21% classificaram a gestão como regular.