Lula tem 70% de chance de vencer eleição e entre 20% e 25% de ganhar no 1º turno

A Eurasia elevou a probabilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 de 65% para 70% devido ao aumento das intenções de voto observado nas pesquisas esta semana. A consultoria americana de risco político agora vê uma chance entre 20% e 25% de vitória do petista em primeiro turno, ante 10% duas semanas atrás.

“Embora a Eurasia Group ainda veja as chances de Lula vencer no primeiro turno como relativamente pequenas, elas estão crescendo”, escrevem os analistas da empresa, em relatório. “Nesta semana, diversas pesquisas mostraram que o apoio a Ciro Gomes [PDT] e Simone Tebet [MDB] começou a cair, o que é provavelmente sinal de um voto útil.”

Os analistas notam que a abstenção no dia das eleições tende a ser maior entre eleitores de baixa renda e menos educados, mais propensos a votar na direita. Por isso, uma vitória de Lula no primeiro turno dependeria de um fortalecimento do movimento de voto útil.

A consultoria ainda vê a materialização de um segundo turno entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) como cenário mais provável. Embora o petista também seja favorito neste caso, a Eurasia nota que o atual mandatário ainda tem chances de uma virada, considerando o período adicional de campanha até dia 30 de outubro.

“Com cinco semanas até lá, Bolsonaro ainda tem tempo de uma virada em um segundo turno. Não só a melhora da economia pode continuar ajudando, mas Lula sempre pode cometer erros estratégicos durante a campanha e Bolsonaro pode se reerguer, com uma mensagem mais robusta sobre a economia”, diz o relatório “Mas o cálculo das chances no segundo turno vai depender muito da diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro.”

Estadão Conteúdo