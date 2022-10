Lula tem 53,4% de intenções de votos válidos; Bolsonaro, 46,6%, aponta Atlas

Em comparação com o levantamento anterior, Lula oscilou positivamente de 53,2% para 53,4%

Isabella Cavalcantes

Pesquisa do Instituto Atlas divulgada neste sábado (29) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do segundo turno eleitoral, com 53,4% de intenções de votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 46,6%. Votos válidos são calculados com exclusão de brancos, nulos e indecisos.

A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. Em comparação com o levantamento anterior, Lula oscilou positivamente de 53,2% para 53,4%. Já Bolsonaro variou negativamente de 46,8% para 46,6% na atual pesquisa.

Na apuração das urnas na primeira rodada eleitoral, Lula terminou com 48,43% (57.259.504) dos votos e Bolsonaro teve 43,20% (51.072.345) dos votos válidos. O segundo turno eleitoral acontecerá neste domingo (30).

A sondagem da Atlas é realizada com coleta aleatória via questionário eletrônico e com pós-estratificação da amostra de resultados “de acordo com as características do eleitorado nacional”, explica o registro da pesquisa disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em razão do arredondamento da pesquisa, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

A pesquisa coletou, segundo o instituto, 7.500 entrevistas em 1.776 municípios, entre os dias 26 e 29 de outubro, ao custo de R$ 35 mil pagos com recursos próprios. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE, BR-00388/2022.

Votos válidos

Lula (PT): 53,4%

Jair Bolsonaro (PL): 46,6%

Sobre o instituto

O instituto Atlas, ou Atlas Intel, atua em países da América Latina, como México e Argentina, e nos Estados Unidos. A empresa também realiza pesquisas no Brasil. O instituto já realizou pesquisas divulgadas no Brasil em parceria com o El País. Um levantamento da empresa com resultados reproduzidos pelo jornal aponta que o Atlas faz pesquisas por meio de questionários distribuídos via internet. As respostas obtidas “são calibradas por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira”.