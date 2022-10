Carla Zambelli saca e aponta arma para pessoas em São Paulo; veja os vídeos

A atitude da parlamentar gerou correria no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena

Guilherme Seto

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) sacou uma arma e apontou para pessoas neste sábado (29), em São Paulo. A atitude da parlamentar gerou correria no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena.

No vídeo, um rapaz aparece correndo em direção a uma lanchonete enquanto Zambelli e alguns homens aparecem em perseguição. Um deles grita “deita no chão, vagabundo”.

Veja os vídeo:

DEU A LOUCA NA CARLA ZAMBELLI pic.twitter.com/kv3BveuZZ7 — jairme (@jairmearrependi) October 29, 2022

Rapaz, se isso aqui não render cassação de mandato e cadeia, nada mais rende: ela persegue e depois ameaça um homem com uma arma apenas por divergência política! Carla Zambelli é uma criminosa! pic.twitter.com/xGmtAq5qJM — William De Lucca (@delucca) October 29, 2022

A deputada entra na lanchonete apontando a arma para o rapaz, gerando correria. O homem pergunta “você quer me matar para quê?”.

O jornalista Vinicius Costa, que presenciou a cena, diz que ouviu um tiro antes de ver que Zambelli se aproximava, mas não sabe se foi disparado por ela.

“Estávamos na esquina da Joaquim Eugênio com a Lorena, ouvimos uma gritaria e o cara que aparece no vídeo veio correndo e ouvimos um barulho de tiro. Ele saiu correndo e aí ela veio ameaçando o cara. Ele veio muito ofegante e pedindo ajuda para as pessoas. Ele entrou no bar e eles vieram atrás”, afirma Costa.