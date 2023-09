Lula tem 45% de aprovação e 25% de rejeição na cidade de São Paulo, aponta Datafolha

O questionamento foi feito pelo instituto na terça (29) e na quarta (30), quando também foram aferidas avaliações de outros governantes

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nova pesquisa do Datafolha mostra que 45% dos moradores da cidade de São Paulo consideram o governo do presidente Lula (PT) ótimo ou bom, enquanto 25% o reprovam e 29% o avaliam como regular. Não souberam dizer o que acham 1%.

O questionamento foi feito pelo instituto na terça (29) e na quarta (30), quando também foram aferidas avaliações de outros governantes e medida pela primeira vez a intenção de votos na principal cidade do país para a campanha eleitoral de 2024.

Foram ouvidas 1.092 pessoas com mais de 16 anos, e a margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos.

O presidente tem, em comparação com a mais recente pesquisa nacional do Datafolha, uma imagem melhor na cidade do que no país como um todo.

Na rodada de junho, há pouco mais de dois meses, Lula tinha 37% de aprovação. Já os índices de reprovação e regular eram mais semelhantes: 27% e 33%, respectivamente.

Isso sugere uma continuação do sentimento mais à esquerda na cidade, ante o resultado do estado de São Paulo, no pleito de 2022. Em outubro passado, a capital deu mais votos válidos a Lula (53,54%) do que ao então presidente Jair Bolsonaro (PL, 46,6%), um resultado inverso ao registrado na unidade federativa.

Na mesma linha, os paulistanos preferiram a Fernando Haddad (PT, com 54,5%), derrotado ao fim no estado por 55% a 45% pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos, que teve 45,5% na capital).

Esses movimentos pendulares têm pautado a composição de forças para 2024 na capital, onde Lula já declarou apoio a Guilherme Boulos (PSOL), deixando sua própria sigla sem candidato pela primeira vez na cidade.

O PT esteve no segundo turno em 6 das 10 eleições desde a volta do voto direto na capital, em 1985, vencendo duas vezes -triunfou também em um pleito de rodada única, em 1988. Em 2020, passou um antecipado vexame com o sexto lugar de Jilmar Tatto no primeiro turno, eleição na qual Boulos perdeu para Bruno Covas (PSDB) no tira-teima.

Na pesquisa, Boulos registrou 32% de intenções de voto, ante 24% do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que está na esfera da centro-direita e flerta com o apoio de Bolsonaro.

Na capital, Lula tem sua melhor aprovação entre os eleitores com nível superior, 57%. Já sua reprovação é mais alta entre os evangélicos, segmento com forte ligação com o bolsonarismo: 37% de ruim/péssimo.

Também entre os que aprovam o governo Tarcísio a reprovação é maior, de 42%.