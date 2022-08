Lula tem 44%; Bolsonaro, 36%; Ciro, 8%; e Tebet, 4%, diz pesquisa PoderData

O PoderData consultou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 28 e 30 de agosto. A pesquisa é feita com recursos próprios

Nova rodada da pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 31, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%. A distância entre eles, atualmente de 8 pontos porcentuais, oscilou um ponto para cima em relação à rodada anterior do levantamento, feita entre os dias 14 e 16 de agosto.

Na sequência, Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB), 4%. Em quinto lugar, aparece Eymael (DC), com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 3% e 2% disseram não saber em quem votar.

O PoderData consultou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 28 e 30 de agosto. A pesquisa é feita com recursos próprios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-06922/2022.

Estadão Conteúdo