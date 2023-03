Lula: Sociedade está precisando de mais Estado

Lula citou que há uma imagem ruim da polícia no Brasil e, assim, como o povo tem “medo” da polícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 15, que a sociedade brasileira precisa de mais Estado, o que, em sua visão, interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Ao citar a violência, em especial a policial e de gênero, o chefe do Executivo disse que a necessidade mais polícia significa que há menos Estado.

“Quanto mais polícia você necessita, significa que menos Estado você tem”, declarou, em evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), nesta quarta-feira, 15, no Palácio do Planalto. De acordo com ele, o Estado está presente com a saúde, educação, cultura, lazer e “em tudo aquilo que a sociedade precisa para viver”.

Lula citou que há uma imagem ruim da polícia no Brasil e, assim, como o povo tem “medo” da polícia, e ela também tem medo do povo “Mais importante que prender o cidadão, é saber o que esse cidadão vai fazer quando estiver preso e for solto”, disse. Segundo ele, se não for dado a um jovem de 18 anos a esperança quando for preso, ao sair da cadeira o cidadão sairá “pior do que entrou”.

“O Estado brasileiro não pode continuar omisso aos problemas da sociedade”, disse, citando a importância de “salvar” a periferia e não aceitar a violência contra mulher. Em mais aceno ao combate à violência de gênero, ele pontuou que tal violência não está apenas restrita à periferia, mas existe também na classe média.

O presidente também destacou a diferença de trato policial nas diferentes classes sociais. “O que precisamos é mudar o papel do Estado brasileiro.”

Nesta manhã, Lula fez a entrega de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha e a implementação de 40 novas Casas da Mulher Brasileira, locais de acolhimento de vítimas da violência doméstica – hoje, há apenas 7. A ação faz parte da segunda edição do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e chega à segunda edição com foco na repressão aos crimes de gênero. As viaturas entregues hoje serão direcionadas aos Estados proporcionalmente, considerando os indicadores de violência. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, há a previsão da entrega de 500 viaturas ainda neste ano.

Participaram do evento, além de Lula, os ministros Flávio Dino (Justiça), Rui Costa (Casa Civil) e Cida Gonçalves (Mulheres) e as governadoras Raquel Lyra (Pernambuco) e Celina Leão (Distrito Federal).

Estadão conteúdo