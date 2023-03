Lula, sobre Petrobras: É uma loucura o que nós estamos fazendo de dividendos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “loucura” os valores distribuídos em dividendos para acionistas da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “loucura” os valores distribuídos em dividendos para acionistas da Petrobras e defendeu que a empresa parte do lucro obtido para fazer investimentos.

“É uma loucura o que nós estamos fazendo de dividendos. Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. A Petrobras tem que fazer investimento. Temos que pensar em Petrobras como empresa, mas também como indústria de papel estratégico para o Brasil”, disse o presidente em entrevista à Rádio BandNews FM gravada nesta quinta, 2.

A crítica de Lula vem após a Petrobras divulgar, na noite de ontem, que teve lucro de R$ 188,3 bilhões no ano passado, o maior da história. Com o resultado, a empresa pode pagar R$ 215,7 bilhões em dividendos para acionistas, o que é alvo de contrariedade por parte do petista.

“Poderia dar metade em dividendo e metade em investimento. O pessoal que tomou conta da Petrobras resolveu fazer graça com os acionistas minoritários. A Petrobras não é empresa só para ganhar dinheiro e dar para acionista, é para pensar na soberania energética do País”, criticou.

Lula ainda negou que pretenda fazer intervenção na estatal, ao criticar o atual modelo de negócios da empresa. “Não tem intervenção. Tem interesse do povo brasileiro. Eu defendo o Estado brasileiro forte. Não defendo estado interferindo na economia, mas eu quero um estado indutor da economia.”

O presidente atacou também a privatização da Eletrobras. “Primeira coisa que o diretor faz é aumentar seus salários e um conselheiro ganhar R$ 200 mil para participar de uma reunião por mês. E essa a moralidade pública da privatização da Eletrobras.”

Estadão Conteúdo