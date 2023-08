Lula sinaliza mulher como próxima ministra do STF

Aliados do presidente falam que essa mudança no critério de escolha para a futura vaga do STF é atribuída por influência direta de Janja

Em conversa com pessoas próximas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sinalizado que a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), que abrirá com a aposentadoria de Rosa Weber em setembro desde ano, será ocupada por outra mulher.

Até então, Lula estava pensando nos nomes dos ministros Flávio Dino (Justiça), Jorge Messias (AGU) e de Bruno Dantas, presidente do TCU. Porém, com a saída de Rosa Weber, se a vaga não for preenchida por uma mulher, a pasta terá apenas Cármen Lúcia como representante do gênero feminino.

“Mas dessa vez, vai ter que ser uma mulher”, respondeu Lula ao ouvir atentamente os argumentos para a escolha de um dos cotados.

Aliados do presidente falam que essa mudança no critério de escolha para a futura vaga do STF é atribuída por influência direta de Janja da Silva, a primeira-dama.