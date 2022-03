Lula se encontra com entidades de direitos dos animais

Os representantes, durante o encontro, fizeram um paralelo entre os direitos dos animais com a proteção ambiental e os direitos humanos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, neste Dia Nacional dos Direitos Animais, celebrado nesta segunda-feira (14), com representantes de entidades que lutam pelos direitos dos animais. Durante reunião, Lula destacou a importância da inclusão da data nos currículos escolares, de modo a sensibilizar crianças e jovens.

Os representantes, durante o encontro, fizeram um paralelo entre os direitos dos animais com a proteção ambiental e os direitos humanos. Eles ainda denunciaram diferentes formas de violência contra os animais, como a matança de jumentos para a produção de colágeno.

Em discurso, Lula ressaltou a importância das pautas apresentadas. “A gente tem uma caminhada. Um governo, embora não possa fazer tudo, tem que ter uma porta aberta para fazer o que tem que ser feito”, disse o ex-presidente.

Ele ainda destacou a importância das próximas eleições e no papel da sociedade em escolher parlamentares que compartilhem pautas nesse sentido.

Segundo Silvana Andrade, da Agência de Notícias do Direito Animal (Anda), o Brasil regrediu nos últimos anos em relação aos direitos dos animais e que essa pauta deve ser decisiva nas próximas eleições.

“A Proteção dos animais é fundamental para nossa existência na terra e para uma sociedade justa, ética e sustentável, mas a causa foi deixada de lado nos últimos anos. Essa é a última década para determinar o futuro da humanidade. Só um líder corajoso, revolucionário e consciente pode salvar o futuro da humanidade. Eu acredito que seja o senhor”, disse Luísa Mell, atriz e ativista do direito animal.

Além de Luísa Mell, o encontro também contou com a participação da apresentadora e ativista de alimentação saudável Bela Gil, do ex-ministro Fernando Haddad, da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, do presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante e da coordenadora Nacional do Setorial de Direitos Animais do PT, Vanessa Negrini.

Já as entidades que participaram foram a Terra Verde Viva, Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades (NEDAI), Portal Vista-se, Vegano Periférico, Ampara Silvestre, Sociedade Vegetariana Brasileira, União Vegana de Ativismo (UVA), Forum Animal, Animal Equality, Green Kitchen, PETA- (People for the Ethical Treatment of Animals) Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, Frente de Ações pela Libertação Animal (FALA), Mercy for Animals Brasil (Misericórdia para os animais), Sea Shepherd (Pastor do Mar), The Donkey Sanctuary ( O Santuário dos Burros) e The Good Food Institute (GFI) – O Instituto de Boa Comida.