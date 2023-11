Lula retoma busca por PGR e tem encontro com novo cotado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) retomou a busca pelo próximo procurador-geral da República e teve um encontro com um cotado à vaga na semana passada.

O petista se reuniu com o procurador Aurélio Rios na última sexta-feira (3) no Palácio do Planalto. O procurador conta com apoio de integrantes de movimentos de esquerda.

Em setembro, Lula teve encontros com os procuradores Paulo Gonet e Antonio Bigonha. O primeiro tem o apoio dos ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do ministro Flávio Dino (Justiça). Já o segundo tem amplo apoio dentro do PT.

O presidente, porém, indicou não ter ficado plenamente satisfeito com nenhuma das conversas. Por isso, pediu a aliados que indicassem novos nomes. A expectativa é que Lula se encontra também com o procurador Luiz Augusto dos Santos Lima, também apontado para a vaga.

Lula tem dito a aliados querer decidir logo tanto quem será o substituto de Augusto Aras na PGR como quem será o próximo ministro do STF na vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro.

A expectativa entre pessoas próximas é que ele tome as decisões na semana que vem.

Como mostrou a Folha, a indicação do presidente para a chefia da PGR tem demora inédita em mais de 30 anos.

Depois que Aras deixou o cargo, em setembro, o comando do Ministério Público Federal foi assumido de forma interina pela subprocuradora-geral Elizeta Maria de Paiva Ramos, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal.