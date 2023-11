Lula promete ampliar o Minha Casa Minha Vida

Além disso, ainda no programa, o ministro Jader Filho revelou que o governo estuda estender as faixas de renda familiar para R$ 12 mil ao mês

Na manhã desta terça-feira (7), durante o Conversa com o Presidente, Lula prometeu entregar mais de dois milhões de unidades habitacionais do programa ‘Minha Casa Minha Vida’. Ao lado de Jader Filho, ministro das Cidades, o petista disse que o objetivo é entregar pelo menos mais 20 mil casas até o final deste ano.

O programa havia sido interrompido durante o governo de Jair Bolsonaro. Para Lula, a expectativa é de que esses dois milhões de casas novas supra a necessidade básica da população após esse hiato.

Além disso, ainda no programa, o ministro Jader Filho revelou que o governo estuda estender as faixas de renda familiar para R$ 12 mil ao mês, ampliando a parcela da classe média que pode participar do programa. Ainda não há uma data prevista para isso acontecer.