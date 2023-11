Lula presta solidariedade ao ministro Flávio Dino

O ministro vem recebendo críticas pelas visitas de Luciane Barbosa Farias, esposa de chefe do Comando Vermelho, ao Ministério da Justiça

Nos últimos dias, saiu a notícia de que a mulher de um chefe do Comando Vermelho no Amazonas teria feito duas visitas ao Ministério da Justiça, em março e em maio deste ano.

Luciane Barbosa Farias é esposa do Tio Patinhas, que foi preso em dezembro de 2022. Elias Vaz, secretário Nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, recebeu um pedido da advogada Janira Rocha, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL, para receber uma delegação de mulheres, e Luciane estava entre elas.

Desde então, o ministro Flávio Dino vem recebendo diversas críticas. Assessores consideram o episódio um erro de Vaz, que deveria ter checado a lista de participantes.

E hoje, por meio do ‘X’, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade ao ministro. “Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira”, escreveu o chefe do Executivo.