Lula pede que Macron e Meloni não tenham medo da competitividade brasileira e apoiem acordo UE-Mercosul

MARIANA BRASIL

FOLHAPRESS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (16) esperar que a Europa trabalhe pela assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, previsto para ocorrer durante cerimônia em Foz do Iguaçu neste sábado (20).



Emmanuel Macron, presidente da França, já afirmou ter resistências à assinatura do acordo por medo da competitividade brasileira frente a produtores franceses, e a posição da Itália, chefiada pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, tem papel determinante na decisão.



“A União Europeia está disposta a fazer o acordo, o Mercosul está disposto a fazer um acordo, mas surgiu um pequeno problema. O presidente Macron está muito preocupado com produtores rurais franceses, com a competitividade com o Brasil, mesmo dizendo para ele que o Brasil não compete com produtos do Brasil”, disse Lula.



“Na verdade, são coisas diferentes, são qualidades diferentes. Eu espero que o meu amigo Macron e a primeira-ministra da Italia, espero que eles tragam a boa notícia de que vão assinar o acordo e que não vão ter medo de perder competitividade com o povo brasileiro”, afirmou.



Nesta terça, Macron reiterou aos líderes da União Europeia que o acordo comercial do bloco com os países do Mercosul não funciona para a agricultura francesa.



O anúncio foi feito após a liderança da UE, apoiada pela Alemanha, insistir que o acordo com o bloco sul-americano deve ser assinado até o final do ano.



A chefe da Comissão Europeia planeja ir ao Brasil neste sábado (20) para assinar o acordo que, após 20 anos em desenvolvimento, criaria a maior área de livre comércio do mundo.