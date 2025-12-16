Só milagre recolocaria Bolsonaro na disputa, afirma Flávio

Brasília, 16 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 16, considerar que só um “milagre” habilitará seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a concorrer a eleição de 2026. Flávio e outros integrantes de direita ainda defendem publicamente uma candidatura de Bolsonaro, e o senador chegou a dizer que a elegibilidade de seu pai é o preço que aceitará para retirar seu nome da corrida eleitoral. Jair Bolsonaro foi preso em novembro e está inelegível.

“Internamente, sempre discutimos isso minha candidatura. Para fora, temos que sustentar. Só um milagre poderia recolocar o presidente Bolsonaro de volta na disputa, porque, como num lampejo, num passe de mágica, o Brasil voltar a respirar democracia, ter uma justiça isenta. No mundo real, na nossa visão humana, é difícil acreditar que isso aconteça de uma hora para outra”, declarou, em entrevista ao canal da Revista Oeste.

Flávio afirmou que buscou solucionar desavenças “no bastidor”, mas que o “bate-cabeça” na direita foi um dos fatores que o levaram a anunciar sua pré-candidatura. O senador também disse esperar um “alinhamento automático” a seu nome, entre os partidos de centro, por ser filho de Jair Bolsonaro.

Estadão Conteúdo