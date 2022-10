Lula pede a influenciadores para saírem da defensiva diante de ataques bolsonaristas

Lula da Silva (PT) defendeu nesta terça-feira(18) que apoiadores saiam da defensiva e parem de apenas desmentir boatos

DANIELA ARCANJO

SÃO PAULO, SP

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta terça-feira(18), em reunião online aberta com comunicadores simpáticos à sua candidatura, que apoiadores saiam da defensiva e parem de apenas desmentir boatos.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Simone Tebet (MDB-MS), o deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente do PDT, Carlos Lupi, eram alguns dos presentes.

“A gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, com um escudo tentando rebater as críticas. É pouco”, disse Lula. “A gente não pode só ficar repetindo: ‘Lula não vai fechar igreja’. Temos prova histórica. Fui presidente por oito anos, não oito dias. (…) Temos história que a nossa relação com a igreja é a mais democrática, a mais saudável possível.”

A campanha do petista se esforça para aumentar a diferença em relação ao segundo colocado nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro (PL). No último levantamento do Datafolha, divulgado na sexta-feira (14), Lula marcou 49% das intenções de voto totais, ante 44% do adversário.

“É uma eleição muito difícil. Nunca vi na história do Brasil alguém gastar a quantidade de dinheiro que esse homem está gastando”, afirmou o petista, em referência às políticas públicas implementadas por Bolsonaro em ano eleitoral.