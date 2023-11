Lula não comparecerá à posse de Milei

O assessor de Lula, Celso Amorim, disse anteriormente que Lula não compareceria à cerimônia da posse de Milei porque “foi ofendido pessoalmente”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá à posse, no dia 10 de dezembro, do ultraliberal Javier Milei, vencedor das eleições presidenciais da Argentina, disse nesta segunda-feira (20) uma fonte do governo à AFP.

O assessor de Lula, Celso Amorim, disse anteriormente ao jornal O Globo que Lula não compareceria à cerimônia da posse de Milei porque “foi ofendido pessoalmente”. Consultada pela AFP, a fonte do palácio do Planalto confirmou a ausência do presidente, sem detalhar as suas motivações.

