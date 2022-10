Lula mantém liderança entre mulheres e empate com Bolsonaro entre homens, aponta Datafolha

Tanto o petista quanto o presidente variaram um ponto percentual para cima no eleitorado feminino na última semana

JÚLIA BARBON

RIO DE JANEIRO, RJ

A segunda pesquisa Datafolha após o primeiro turno das eleições mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança entre as mulheres e o empate técnico com Jair Bolsonaro (PL) entre homens nas intenções de voto de segundo turno.

Tanto o petista quanto o presidente variaram um ponto percentual para cima no eleitorado feminino na última semana, levando o placar a 51% contra 42%. Provavelmente a oscilação vem das que pretendiam votar em branco ou nulo, que passaram de 7% para 5%. Outras 2% continuam indecisas.

No público masculino, Lula abriu dois pontos de diferença de Bolsonaro, mas eles continuam empatados tecnicamente. O ex-presidente agora tem 48% e o atual mandatário, 46%. Os mesmos 5% pretendem anular, e 1% ainda não decidiu.

A margem de erro do levantamento –que ouviu 2.898 pessoas nesta quinta (13) e nesta sexta (14)– é de dois pontos percentuais no total, mas sobe para três pontos nos recortes por sexo. As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01682/2022.

As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.