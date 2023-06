Lula liga da Itália e monitora sabatina de Zanin; ‘Zero problema’, responde senador

Em viagem Lula conversou com aliados no Brasil em busca de informações sobre o ambiente da sabatina do advogado Cristiano Zanin

Catia Seabra e Julia Chaib Brasília, DF

'Faltou responder algumas perguntas de maneira mais objetiva', diz Moro após sabatinar Zanin Em viagem à Europa, o presidente Lula (PT) conversou com aliados no Brasil nesta quarta-feira (21) em busca de informações sobre o ambiente da sabatina do advogado Cristiano Zanin. Por volta das 15h, Lula, que visita o Vaticano, telefonou para o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), de quem ouviu uma avaliação tranquilizadora. "Zero problema", disse o líder. "Só ligar a TV Senado", acrescentou o parlamentar. Na antessala da comissão, Wagner passou o telefone para o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Segundo relatos, Lula queria saber se a indicação de Zanin seria submetida ao plenário ainda nesta quarta. A resposta foi também otimista. No plenário da comissão, Zanin consumiu apenas barrinhas de cereal, enquanto senadores se abasteciam de sanduíches e refrigerantes. O advogado chegou às 9h15 ao Senado, sendo ciceroneado por Alcolumbre e pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (AP). Estiveram no Senado para manifestar apoio o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, o presidente da OAB, Beto Simonetti, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Aliados dizem que o advogado passou a noite anterior nos últimos preparativos para a sabatina, estudando.