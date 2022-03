Lula lidera com 43%; Bolsonaro tem 28%; Ciro e Moro aparecem com 8%, diz Ipespe

A pesquisa Ipespe também fez simulações de cenários para o segundo turno. Lula sai vencedor em todos em que é citado

Pesquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (11), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da corrida presidencial, com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo lugar, com 28%.

Na sequência, vêm os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), com 8% cada, portanto, numericamente empatados; e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%. Considerando a margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Ciro, Moro e Doria estão tecnicamente empatados.

Em comparação com o levantamento anterior, divulgado em 25 de fevereiro, Lula manteve os 43% da pesquisa de intenção de voto estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado ao entrevistado. Bolsonaro oscilou dois para cima (portanto, dentro da margem de erro) – na ocasião, ele aparecia com 26%.

Moro e Doria mantiveram o percentual da pesquisa anterior (8% e 3%, respectivamente) e Ciro oscilou um ponto para cima (tinha 7%). O governador paulista empata, dentro da margem de erro, com a senadora Simone Tebet (MDB), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o deputado federal André Janones (Avante), que têm 1% cada.

Derrotado por Doria nas prévias do PSDB, Leite mantém conversas com o PSD para disputar a Presidência pela legenda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), desistiu da corrida presidencial e já não aparecia no levantamento divulgado pelo instituto há 15 dias.

Conforme o Ipespe, Felipe D´Avila (Novo) foi citado, mas não chegou a 1%. Já o senador

Alessandro Vieira (Cidadania) foi testado, mas não foi citado por nenhum entrevistado. Brancos e nulos somam 7%, e não sabem, 2%.

A pesquisa foi realizada no período de 7 a 9 de março e entrevistou mil pessoas de 16 anos e mais de todas as regiões do país, por telefone. O intervalo de confiança é de 95,5%. Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta. O levantamento foi registrado junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-03573/2022.

Primeiro turno

Veja abaixo o cenário de 1º turno testado pela pesquisa (estimulada):

Lula (PT): 43%

Bolsonaro (PL): 28%

Ciro (PDT): 8%

Moro (Podemos): 8%

Doria (PSDB): 3%

Tebet (MDB): 1%

Leite (PSDB): 1%

Janones (Avante): 1%

D’Ávila (Novo): 0%

Vieira (Cidadania): 0%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo/: 7%

Não sabe/não respondeu: 2%

SEGUNDO TURNO

A pesquisa Ipespe também fez simulações de cenários para o segundo turno. Lula sai vencedor em todos em que é citado. Contra Bolsonaro, o petista teria 53% dos votos contra 33% do adversário, uma diferença de 20 pontos percentuais.

Em relação à simulação divulgada há 15 dias, Lula oscilou um ponto para baixo (tinha 54%) e Bolsonaro oscilou um ponto para cima (tinha 32%).

Já num eventual segundo turno, Bolsonaro perderia para Ciro e empataria numericamente com Moro e tecnicamente com Doria e Leite, conforme a sondagem.

Veja abaixo os cenários de segundo turno testados:

Lula x Bolsonaro: 53% a 33%

Lula x Moro: 51% a 30%

Lula x Leite: 55% a 17%

Lula x Doria: 53% a 18%

Lula x Ciro: 50% a 25%

Ciro x Bolsonaro: 47% a 36%

Doria x Bolsonaro: 38% a 37%

Moro x Bolsonaro: 33% a 33%

Bolsonaro x Leite: 40% a 35%

AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Ainda conforme a pesquisa, 52% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, contra 27% que o avaliam como bom ou ótimo. Aqueles que avaliam o governo como regular são 20%. Os que não sabem ou não responderam somam 1%.

Em comparação com o levantamento anterior, esses números oscilaram dentro da margem de erro (eram 53%, 25% e 21%, respectivamente).

Já a desaprovação do governo foi de 63%, contra 32% que aprovaram e 5% que não souberam ou não responderam. No levantamento feito há duas semanas, esses números eram 63%, 31% e 6%, respectivamente.

O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) é uma empresa de pesquisas fundada em 1986 e com sede no Recife. O instituto geralmente faz pesquisas eleitorais por telefone. Operadores ligam para eleitores selecionados conforme a distribuição de todo eleitorado brasileiro e os questionam sobre suas preferências eleitorais.