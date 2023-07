Lula libera R$ 2 bi em emendas ao Congresso

Durante a votação da MP da Esplanada, no início de junho, Lula já havia empenhado R$ 1,7 bilhão para a casa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou, nessa terça-feira (04), R$ 2,1 bilhões em emendas parlamentares ao Congresso Nacional. A distribuição ocorre em semana decisiva na casa.

Nessa semana, a Câmara dos Deputados irá votar o projeto de lei (PL) que retoma o voto de confiança do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), as alterações feitas no marco fiscal e a reforma tributária.

Nesta última leva, R$ 1,42 bilhão foi para bancadas estaduais, sendo que a do Maranhão foi o maior beneficiário, com R$ 171 milhões.

Durante a votação da MP da Esplanada, que aumentava de 23 para 37 o número de ministérios no governo Lula, no início de junho, Lula já havia empenhado R$ 1,7 bilhão para a casa.