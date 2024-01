Lula lamenta a morte de Zagallo

Lula prestou solidariedade aos familiares de Zagallo, aos amigos e também aos milhares de expectadores e admiradores

Por meio de nota oficial lançada no site do governo e também nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Zagallo, maior campeão de Copa do Mundo, que nos deixou na madrugada deste sábado (6), aos 92 anos.

A morte foi comunicada pelo perfil oficial de Zagallo no Instagram. “Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas”, diz a nota. “Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”.

Lula prestou solidariedade aos familiares de Zagallo, aos amigos e também aos milhares de expectadores. Confira a nota em íntegra:

Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela Seleção Brasileira e pelo Brasil. Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e vice como treinador e campeão como coordenador da Seleção em 1994.

O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a Seleção Brasileira de 1970. Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial. Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagallo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores.

Luiz Inácio Lula da Silva,

presidente da República