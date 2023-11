Lula: Governar para pobre e preto é difícil; fácil é contratar viaduto e ponte

“Eu queria que vocês compreendessem que governar para pobre, governar para negro, governar para a periferia”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 24, que contratar obras como viadutos e pontes é fácil, mas governar para negros e pobres é difícil. Antes, no mesmo discurso, ele havia dito que governar não é difícil.

“Governar um país não é difícil se o governante souber para quem ele quer governar. Se ele souber e não esquecer de onde ele veio e para onde ele vai voltar”, declarou o presidente da República em discurso no Palácio do Planalto.

No mesmo pronunciamento, o presidente da República disse que a elite econômica e política do País não se preocupa se há alguém isolado e segregado com hanseníase.

Pouco depois, declarou o seguinte: “Eu queria que vocês compreendessem que governar para pobre, governar para negro, governar para a periferia, governar para pessoas com deficiência, governar para pessoas que compõem a maioria desse País, que são as pessoas que labutam das 5 da manhã às 10h da noite para ganhar o pão de cada dia… para governar esse País é muito difícil”.

“Muito fácil é contratar um viaduto, muito fácil é contratar uma ponte. Se bem que tudo isso é muito importante para o País. Muito fácil é contratar até uma ferrovia. Muito fácil até fazer uma universidade. Difícil é você lembrar que tem gente que não vai usar essa estrada, que não usar essa ferrovia, que não vai nessa universidade, e que você precisa ir até elas para dizer ‘se vocês não podem vir até mim, eu venho até vocês'”, declarou o presidente da República.

Estadão Conteúdo