Lula faz primeira visita ao gabinete no CCBB

Lula começou o discurso pedindo para que as pessoas respeitem o resultado eleitoral, e não perdeu a oportunidade de criticar o atual presidente

O presidente eleito Lula (PT) visitou o CCBB, local onde estão os gabinetes da equipe de transição, pela primeira vez na manhã desta quinta-feira (10). Alckmin, seu vice, é o responsável por esse governo de passagem.

Lula começou o discurso pedindo para que as pessoas respeitem o resultado eleitoral, e não perdeu a oportunidade de criticar o atual presidente. “Eu estou indo para o Egito para mais conversas com lideranças mundiais do que o Bolsonaro teve em quatro anos. Uma das coisas que a gente vai fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica mundial”, disse o petista.

Ainda em seu discurso, Lula lembrou que o Brasil é um país historicamente da paz, e afirmou que não quer ódio, armas ou cadeias, e sim amor, livros e escolas.

Para completar, o presidente eleito disse que os brasileiros não devem ter vergonha de vestir as cores verde e amarelo. “O verde e o amarelo não é de um candidato ou de um partido. Essas são as cores para 213 milhões de habitantes desse País. Vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, mas a minha vem com o número 13”, finalizou.