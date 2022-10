Lula faz live com Janones e diz que muitas vezes ‘mais humildes acreditam em qualquer coisa’

O ex-presidente disse que tem insistido muito com o PT para não ir a igrejas ou eventos religiosos durante a campanha

Felipe Bachtold

São Paulo, SP

O ex-presidente Lula (PT) participou nesta sexta-feira (21) de uma transmissão nas redes sociais com o deputado federal André Janones (Avante-MG) e voltou a reclamar da disseminação de mentiras contra ele durante a campanha eleitoral.

Janones afirmou na live que o petista não acreditava no poder de disseminação de fake news durante a eleição e disse que tem agido com “um exército” para rebater boatos espalhados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ele [Lula] pensou: ‘Não é possível que alguém vai acreditar em uma burrice dessa, que eu vou fechar igreja. Então não preciso desmentir, porque isso é tão absurdo'”, disse Janones.

Lula então falou: “Agora fico sabendo o malefício que o [Donald] Trump fez nos Estados Unidos e que Bolsonaro e seus filhos estão fazendo aqui no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas mais humildes acreditam em qualquer coisa que se fale. Qualquer coisa. [Instalar] Banheiro unissex.”

Na transmissão, Janones, que é evangélico, também elogiou Lula por não usar o tema da religião nas discussões eleitorais. O ex-presidente disse que tem insistido muito com o PT para não ir a igrejas ou eventos religiosos durante a campanha.