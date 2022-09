Lula faz ato com intelectuais em busca de apoio

Personalidades que anunciaram apoio recentemente a Lula no primeiro turno e são historicamente distantes do PT também devem participar

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião nesta terça-feira, 27, para receber o apoio de intelectuais à sua candidatura ao Palácio do Planalto. Entre as novidades, está o nome do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão/Broadcast. Lara Resende está entre nomes próximos ao candidato a vice na chapa do petista, Geraldo Alckmin (PSB). Em recente visita de Lula à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o economista entrou acompanhando Alckmin.

Personalidades que anunciaram apoio recentemente a Lula no primeiro turno e são historicamente distantes do PT também devem participar. É o caso do embaixador Rubens Ricupero, apoiador da ex-ministra Marina Silva. Na semana passada, nomes ligados ao PSDB, como José Gregori, Sérgio Amaral e Miguel Reale Júnior declararam voto em Lula no primeiro turno, como estratégia para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Há expectativa de que parte do grupo esteja presente no encontro com Lula, que está sendo articulado pelo coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, Aloizio Mercadante. Reale Júnior, no entanto, está fora de São Paulo e por isso não deve participar do evento.

A campanha de Lula tem angariado apoio de personalidades dos meios intelectual, artístico e político na reta final da campanha eleitoral. O PT espera que o movimento convença eleitores a antecipar a decisão entre Lula e Bolsonaro para o primeiro turno. Na segunda-feira, 26, em São Paulo, Lula recebeu apoio de parte de artistas em evento no Anhembi, na zona norte da capital, que reuniu presencialmente nomes como Daniela Mercury, Duda Beat, Pabllo Vittar, Denise Fraga, Gregório Duvivier e outros. Por meio de um telão, outros artistas se juntaram, como Gilberto Gil.

Na noite desta terça-feira, Lula se reunirá com 45 empresários, em evento na casa de João Camargo, que coordena o grupo Espera Brasil. Nomes mais ligados a Bolsonaro, como o empresário Flávio Rocha, estarão presentes. O movimento é parte da estratégia petista de buscar apoio e desfazer resistências ainda antes do primeiro turno.

Estadão conteúdo