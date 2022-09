Em Pernambuco, Bolsonaro volta a falar em vitória no 1º turno e ataca Lula

Para criticar o petista, Bolsonaro citou desvios na Petrobras e outros escândalos. “Essa é a marca do governo do PT de Lula”

Em comício na cidade de Petrolina (PE), a cinco dias da eleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que vai ganhar no primeiro turno, embora as pesquisas de intenção de voto não mostrem essa possibilidade, e atacou seu principal adversário na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo manteve a estratégia de enfatizar casos de corrupção nos governos petistas e reforçou a pauta de costumes que agrada ao eleitorado conservador.

“O que eu tenho a oferecer a vocês é exatamente o contrário do que o ladrão fez. Completamos três anos e meio no Brasil sem corrupção por parte do governo federal. Não ser corrupto não é virtude, é obrigação”, declarou Bolsonaro, em referência a Lula, que é apontado pelos principais institutos de pesquisa como favorito na corrida pelo Palácio do Planalto.

Para criticar o petista, Bolsonaro citou desvios na Petrobras e outros escândalos. “Essa é a marca do governo do PT de Lula. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. Nós não queremos um ladrão chefiando o governo federal. Nós acreditamos no povo brasileiro, que no próximo dia 2 de outubro vai reeleger Jair Bolsonaro no primeiro turno”, disse o candidato à reeleição.

“Se assim for a vontade de Deus e também o interesse de vocês, nós continuaremos no governo trazendo paz, tranquilidade e ordem e progresso para todos vocês”, emendou Bolsonaro. O presidente também voltou a dizer que é contra o aborto, a legalização das drogas e o que chama de “ideologia de gênero”, pautas que mobilizam sua militância.

Estadão conteúdo